© foto di Federico De Luca

Ospite delle colonne de Il Gazzettino il ds del Venezia Valentino Angeloni ha analizzato il momento della formazione lagunare dopo l'arrivo di Serse Cosmi in panchina: "È un discorso di mentalità che dobbiamo acquisire in fretta, giocare bene non so cosa vuol dire, il calcio è fatto di piccoli episodi e noi dobbiamo a tutti i costi sfruttarli meglio, essere ancora più cattivi, rubare dove si può rubare. La negatività del risultato porta a certe valutazioni, però ci crediamo perché abbiamo grossi margini di crescita nella lotta. Approvo in pieno le parole di Cosmi (Possono bastare 12-13 giocatori per salvarsi, ndr) che è un uomo schietto, vero e sincero: se qualcuno, mi auguro di no, dovesse mollare di un millimetro allora si taglierà fuori da solo e ci saranno altre scelte".