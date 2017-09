Ds Venezia: "Fatte le cose che ci eravamo prefissate. Obiettivo salvezza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Venezia Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Tuttob.com facendo un bilancio del mercato appena chiuso e il punto sugli obiettivi del club: “L'idea è quella di fare un campionato tranquillo, anche se il livello medio della B si è alzato. Sarà un torneo molto competitivo e difficile, oltre che molto incerto come sempre del resto. Noi abbiamo fatto le cose che ci eravamo prefissati, abbiamo preso giocatori importanti e funzionali per il gioco di mister Inzaghi. Speriamo che i nostri facciano bene. - continua Perinetti – Noi in due anni abbiamo fatto quello che solo altre tre squadre hanno fatto in 60 anni, quindi credo che non sia giusto fare voli pindarici. Sono realista e credo che sia giusto non fare voli pindarici. Poi in futuro, con il progetto stadio, cercheremo di riportare in Serie A questa squadra”.