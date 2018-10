Ds Venezia: "Momento di riflessione. Non c'è un solo colpevole"

© foto di Federico De Luca

Dopo il quarto ko in sei giornate del Venezia di Stefano Vecchi dal club lagunare arrivano le dichiarazioni del ds Valentino Angeloni. Ecco quanto pubblicato da Il Gazzettino: "È un momento di grande riflessione sull’operato di tutti, perché questa squadra ha valori importanti come si è ben visto in questi anni, ma non è più casuale se oggi non li esprime più. Al centro delle valutazioni non c’è solo l’allenatore, ci sono io, ci sono i giocatori, se siamo penultimi non può esistere un solo colpevole. La gara di Perugia? Dopo un buon primo tempo siamo rientrati un po’ così, alla prima mezza difficoltà prendiamo gol, andiamo in difficoltà e non reagiamo. Dobbiamo capire come mai, perché questo gruppo può uscirne e non mi interessa che il calendario sia duro, lo conosco a memoria. Giocatori scarichi o appagati? Oggi non ci sono risposte, dobbiamo guardarci dentro attentamente, essere uomini e prendere coscienza che così non va. Le capacità di questo Venezia sono ben altre".