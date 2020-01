Ds Venezia: "Monachello ha grandi motivazioni. Molinaro? Ha passione"

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune brevi dichiarazioni di Fabio Lupo, ds del Venezia, che fanno il punto sulle operazioni di mercato portate a termine dai lagunari: "Non so se ora il Venezia sia più forte, di sicuro è attrezzato e ben corazzato per dire la sua nel girone di ritorno della Serie B. Bocalon per noi non era sul mercato, ma dopo l’interesse manifestato dal Pordenone è stata la sua disponibilità ad aprire le porte alla trattativa, come è normale che sia per un professionista. Monachello ha grandissime motivazioni e voglia di fare, a 25 anni è in fase di crescita e può raccogliere ancora molto. Molinaro si è messo fortemente in discussione, alla sua età la vera benzina deriva da passione ed entusiasmo e lui ne ha a volontà".