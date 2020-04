Ds Venezia: "Pensiamo ai soldi che perderemo in futuro senza misure adeguate"

Come riferisce trivenetogoal.it, dalle colonne de La Nuova Venezia, è intervenuto il Ds del Venezia Fabio Lupo: "Secondo me non esistono ancora le condizioni per ripartire. Il punto di partenza non deve essere il quando si riparte, ma piuttosto come si potrà eventualmente tornare a giocare, soprattutto sul piano sanitario, tenendo conto anche dell’aspetto economico ed emozionale. Mi piacerebbe che venissero sentiti di più soprattutto i medici, soprattutto quelli che lavorano quotidianamente con le società sportive".

Conclude: "Ho la sensazione che si punti a non perdere soldi adesso senza pensare a quelli che si perderanno in futuro che se non si trovano le contromisure adeguate. Io credo che bisognerebbe pianificare nei minimi dettagli la programmazione delle prossime stagioni per garantirci un futuro migliore".