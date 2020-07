Ds Venezia: "Siamo sempre padroni del nostro destino, sei partite da affrontare a mille all'ora"

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo ha parlato ai taccuini de La Nuova Venezia: "Siamo sempre padroni del nostro destino. Ci restano sei partite da affrontare a mille all’ora. Se avessimo battuto l’Empoli, l’orizzonte sarebbe stato sereno, ma il futuro è nelle nostre mani. Ci servono 6-7 punti, magari da conquistare prima possibile, gli scontri diretti con Pescara, Juve Stabia e Perugia sono tutti al Penzo, in trasferta ci aspettano il Benevento e due squadre, come Spezia e Cittadella, che puntano a seguire i campani in Serie A o quanto meno centrare i playoff. Credo che il Venezia possa conquistare punti su tutti i campi giocando come sa".