Ds Venezia: "So ciò che il nostro mister sta facendo e costruendo"

Da fuori guardino pure la classifica o i 3 punti in 6 partite prima di vincere a Perugia. Io però so ciò che il nostro mister sta facendo e costruendo con questi ragazzi, noi ci guardiamo dentro perché possiamo crescere ancora molto": con queste parole, riprese da Il Gazzettino, il Ds del Venezia Fabio Lupo chiude ogni discorso sulla posizione di mister Alessio Dionisi. Che non è quindi a rischio.