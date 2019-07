Dt Chievo: "Costi della A insostenibili. Chi rimane ci deve venire incontro"

© foto di Luca Bargellini

Nominato quest'oggi il nuovo responsabile dell'area tecnica del Chievo Verona: Sergio Pellissier ha assunto ufficialmente l'incarico. Nella conferenza stampa odierna, convocata per presentare il neo allenatore Marcolini, anche l'ex capitano gialloblù ha parlato:

"Vogliamo dare tutto per il Chievo assieme a Michele Marcolini che abbiamo scelto per i risultati ottenuti da lui negli ultimi anni e perché conosce cosa vuol dire far parte del Chievo. Lui ha sempre dato tutto da calciatore e ha amato questo club. E sono che lo amerà ancora a lungo. E' importante per noi il senso d'appartenenza, chi lo ha deve stare con noi. Entrambi teniamo particolarmente a questa società e al presidente. Tutto quello che faremo sarà fatto per il bene del Chievo e non di noi stessi. Michele è carico e darà tutto".

Che tipo di gruppo vogliamo costruire? "Andremo in ritiro in tanti e la problematica sarà gestire tutti quegli elementi che potrebbero andare via a breve. Non abbiamo alcun tipo di preclusione: tutti sono utili, nessuno indispensabile. Chi sceglie di rimanere deve essere consapevole che dovrà venirci incontro perché non possiamo sostenere i costi di un club di Serie A in cadetteria. Chi lo capirà dimostrerà che crede nel Chievo e potrà davvero darci una mano".

Da quanti giocatori mi aspetto un sacrificio per il rilancio del Chievo? "Per poter portare nuovi giocatori a Marcolini servirà sfoltire la rosa e il ritiro sarà fondamentale per capire. Molti dovranno fare una scelta, noi non chiudiamo la porta a nessuno perché non è retrocesso il Chievo come società ma ogni elemento che ha preso parte alla passata stagione. Come accaduto qui nel 2006 che poi ha portato al ritorno in Serie A nel 2007. Per questo mi aspetto che tanti capiscano questa situazione. Vogliamo solo giocatori che credono nel Chievo"

Vignato? "E' a scadenza. Dipende da tanti fattori. Se vorrà rimanere accettando il rinnovo, per lottare e crescere oppure andare in Serie A".