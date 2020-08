Dt Frosinone: "Nesta ha un contratto, non sarà rispettato se deciderà di andare altrove"

Il futuro della panchina del Frosinone è ancora incerto, sullo sfondo c'è Luigi Di Biagio, ma molto dipenderà anche dalle intenzioni dell'attuale tecnico Alessandro Nesta. E a ribadirlo, prima della finale contro lo Spezia, come riferisce tuttofrosinone.com, è stato il Dt ciociaro Ernesto Salvini: "Il futuro di Nesta? Ha un contratto in essere. Non verrà rispettato solo se il mister deciderà di andare altrove. L'obiettivo prefissato è stato raggiunto, tutti vorrebbero il massimo ma non sempre è possibile".