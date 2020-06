Dt Frosinone: "Spiace che il caos non abbia fermato dirigenti non seri e presunti agenti"

vedi letture

Non solo prima squadra, il Frosinone, nel programmare il futuro sia a breve che a lungo termine, guarda anche al settore giovanile, fermato dalla FIGC lo scorso 16 aprile. Proprio su questo tema, ai microfoni di tuttofrosinone.com, è intervenuto il Dt ciociaro Ernesto Salvini: "Dispiace molto perché stavamo facendo veramente bene con tutte le categorie e ci saremmo tolti molte soddisfazioni ma dispiace soprattutto perché l'attività sportiva per i ragazzi è determinante ed è componente importante per la loro crescita fisica e mentale. Approfitto però per dire che questa situazione solo una pratica non è riuscita a fermare: quella che vede all'opera dirigenti poco seri e presunti agenti. Neanche in questo momento riesce a venir fuori un minimo di deontologia professionale. Per colpa di una falla mastodontica delle norme specifiche, i club di serie A possono vincolare calciatori provenienti da leghe professionistiche minori senza pagare un euro di premio. Così vanno a caccia di tredicenni tesserati annualmente con società di lega B e Pro, contattandoli in modo non corretto ed in tempi non regolari, spesso aiutati da "procuratorini" che fungono da mediatori. Giustamente neanche si è a conoscenza di quando potrà ricominciare l'attività dei settori giovanili, non si sa' se potranno essere ripristinati i convitti eppure la "caccia fuori stagione" è sempre aperta. Una cosa è certa, vigilerò e segnalerò a chi di dovere qualsiasi situazione poco chiara".