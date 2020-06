Dt Pordenone: "Sempre più vicini alla salvezza. Il Trapani? Con Castori trovato il giusto ritmo"

vedi letture

Intervista alle colonne di TuttoPordenone il dt del club neroverde Matteo Lovisa ha fatto il punto dopo lo 0-0 fatto registrare contro il Venezia nel weekend: "Non c'è rammarico per questo risultato, è comunque un punto che muove la nostra classifica considerato i risultati delle nostre avversarie e che ci avvicina ancor più all'obiettivo d'inizio stagione che è la salvezza ovvio che se avessimo giocato in 11 avremmo visto una partita completamente diversa. Con l'obiettivo in tasca poi potremmo pensare in grande e giocare con entusiasmo e spensieratezza un finale che potrebbe regalarci sicuramente un qualcosa di veramente importante".

Spazio poi al prossimo impegno della formazione di Attilio Tesser contro il Trapani: I siciliani con Castori hanno trovato il giusto ritmo e una media punti veramente importante e a mio avviso gliene manca qualcuno. Per noi è un impegno difficile, la trasferta è lunga e loro vivono un buon momento ma noi con la nostra solita umiltà e rispetto per l'avversario che ci contraddistingue andremo a giocarcela a viso aperto come sempre e senza timori".