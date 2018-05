Due giornate per evitare la C. Calendari a confronto delle protagoniste

Ultimi due turni di Serie B ma la lotta per non retrocedere è più aperta che mai. Servirà un miracolo a Ternana e Pro Vercelli, ultime in graduatoria con 37 punti e di fronte nel prossimo weekend, per evitare di salutare direttamente la cadetteria, magari agganciando la zona playout. Dall'Entella al Brescia, invece, tutto è ancora possibile. In basso la classifica e il calendario delle squadre in corsa per evitare la Serie C.

Brescia, 47 punti

41esimo turno: Brescia-Empoli

42esimo turno: Ascoli-Brescia

Pescara, 47 punti

41esimo turno: Pescara-Ascoli

42esimo turno: Venezia-Pescara

Cesena, 46 punti

41esimo turno: Palermo-Cesena

42esimo turno: Cesena-Cremonese

Cremonese, 45 punti

41esimo turno: Cremonese-Venezia

42esimo turno: Cesena-Cremonese

Novara, 43 punti

41esimo turno: Perugia-Novara

42esimo turno: Novara-Entella

Avellino, 42 punti

41esimo turno: Avellino-Spezia

42esimo turno: Ternana-Avellino

Ascoli, 42 punti

41esimo turno: Pescara-Ascoli

42esimo turno: Ascoli-Brescia

Virtus Entella, 41 punti

41esimo turno: Entella-Frosinone

42esimo turno: Novara-Entella

Ternana, 37 punti

41esimo turno: Pro Vercelli-Ternana

42esimo turno: Ternana-Avellino