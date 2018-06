Due partite, due sconfitte: Nesta a Perugia, poteva iniziare meglio

Due partite, due sconfitte. Non inizia benissimo l'avventura di Alessandro Nesta alla guida del Perugia. Dopo la sconfitta contro l'Empoli all'ultima di campionato, gli umbri hanno replicato anche nel turno preliminare dei playoff contro il Venezia. Cinque gol subiti, uno solo fatto: non il miglior biglietto da visita.

Nesta in panchina era una scelta già presa per la prossima stagione. Anticipata, per la rottura con Breda maturata dopo il periodo di calo seguito alla sconfitta nel derby. Un errore, a conti fatti. Non che con Breda fosse certo il passaggio del turno. Ma pensare al futuro e non al presente ha di fatto compromesso in partenza l'approccio degli umbri ai playoff.

E se la domanda su che tipo di allenatore sia Nesta resta più che valida, c'è da pensare a che squadra costruirà il Perugia. Prestiti capitolo caldissimo: difficile trattenere Alberto Cerri, su cui il Perugia vanta il diritto di riscatto e la Juve quello di controriscatto, ma che piace in Serie A. Stesso discorso per Santiago Colombatto, tra i migliori in stagione. Da capire cosa farà Alessandro Diamanti, in scadenza di contratto. Partirà Samuel Di Carmine: impossibile negargli l'occasione di giocare in Serie A. Occhio anche a Nicola Leali, un altro che in massima categoria ci giocherebbe volentieri. Troppo presto, forse, per Giangiacomo Magnani, rivelazione annunciata della seconda parte di stagione, anche lui già in orbita Juve.