Due squadre per un posto. Lecce e Palermo "sfidano" i playoff

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serviranno anche gli ultimi 90' di stagione regolare per avere molti dei verdetti in Serie B. Dalla promozione diretta, alla corsa playoff fino a quella salvezza, ancora c'è molto in palio. E tante squadre invischiate nella lotta.

Fra queste spicca per importanza la sfida fra Lecce e Palermo per l'ultimo posto disponibile per la promozione diretta in Serie A. I salentini hanno un punto di vantaggio ma il calendario ha regalato loro una sfida tutt'altro che semplice all'ultimo turno. Al 'Via del Mare' arriverà lo Spezia di Pasquale Marino: una formazione fra quelle ancora in lotta per la qualificazione ai playoff.

Il destino, poi, ha voluto mettere una ulteriore difficoltà sul cammino degli uomini di Fabio Liverani. Lo Spezia, infatti, si contenderà la qualificazione con altre due squadre: il Cittadella e la Cremonese. I primi affronteranno proprio quel Palermo rivale dei giallorossi nella corsa alla Serie A, mentre la i grigiorossi di Massimo Rastelli dovranno vedersela contro il Perugia per uno scontro diretto all'ultimo sangue sul prato del 'Curi'.

Cammini, dunque, incrociati. Fra Serie A e playoff. Novanta minuti davanti e poche, pochissime, certezze.