Due su due per Falco. E il Lecce trova il suo leader tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una stagione complicata a causa di tanti piccoli infortuni che ne hanno rallentato la crescita, Filippo Falco sembra aver trovato la propria dimensione a Lecce. Il talento classe '92 infatti anche ieri contro la Salernitana ha trovato la via del gol, una conferma dopo la rete segnata alla prima giornata contro il Benevento. Proprio con i sanniti Falco aveva vissuto (nel 2016/2017) una delle sue migliori stagioni in carriera, contribuendo in modo decisivo alla promozione in Serie A. Poi i passaggi a Perugia e Pescara caratterizzati come detto da qualche fastidio fisico di troppo e ora la rinascita calcistica a Lecce. Il fantasista salentino è tornato in estate nella sua terra d'origine ed è entrato in brevissimo tempo negli schemi di mister Liverani. Che, da parte sua, ha puntato fin da subito sul giocatore inserendolo nel vivo del gioco come leader tecnico della sua squadra.