E' il giorno della Covisoc. Palermo e Foggia aspettano il De Profundis

Giornata di verdetti da parte della Covisoc. Nelle prossime ore l'organo di controllo della FIGC comunicherà le proprie considerazioni in merito alle domande d'iscrizione ai prossimi campionati professionistici. In ballo, come noto, alcune posizioni in Serie B e C. In particolare quelle di Palermo e Foggia che, a meno di clamorose novità, saranno lasciate fuori dalla stagione 2019/2020 e dovranno dunque ripartire dai dilettanti.

Da capire, invece, le posizioni di Chievo Verona e Trapani per le quali erano emersi dubbi circa alcune irregolarità nelle rispettive domande d'iscrizione alla serie cadetta.