© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È un Perugia che vola alto. Salernitana male", apre così La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria degli umbri contro i campani che proietta in zona play off la squadra di Nesta. "Tutto un altro Perugia rispetto alle ultime tre sconfitte consecutive in casa. - si legge all'interno dell'articolo - Nella prima parte di gara gli umbri hanno dimostrato una forza dirompente (la stessa che aveva portato alle tre vittorie di fila nelle ultime tre trasferte) che ha permesso di dominare una Salernitana mai in partita e nel secondo tempo una compattezza che ha invece permesso di non far pesare l’uomo in meno. Anzi, proprio in dieci la squadra di Nesta ha dato il meglio".