Ciociaria Oggi, Frosinone: "In campo alle 18 contro la Lazio"

Ciociaria Oggi in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina al Frosinone con il titolo seguente: "In campo alle 18 contro la Lazio". Alessandro Nesta sfida in amichevole il suo passato e mister Inzaghi provando a sovvertire il pronostico. In ogni caso sarà una gara utile per prepararsi al meglio al campionato.