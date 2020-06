Corriere del Veneto: "Protocolli e caos, furia Venezia: 'Inaccettabile: non giochiamo'"

"Protocolli e caos, furia Venezia: 'Inaccettabile: non giochiamo'". Questo il titolo che il Corriere del Veneto utilizza in edicola stamattina all'interno, a pagina 12. Tamponi stamattina, squadra ferma a Mestre e il match con il Pordenone è in bilico. Il ds Lupo: "Trattati come amatori. Perdere a tavolino? Correremo questo rischio".