Corriere di Verona sul Chievo: "Via con la prima 'finale' a Crotone"

Il Corriere di Verona in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 12, uno spazio al ChievoVerona con il titolo seguente: "Via con la prima 'finale' a Crotone". La squadra di Aglietti allo Scida, in casa della seconda in classifica: tante - si legge - le assenze, sarà out anche bomber Meggiorini che sarà sostituito da Djordjevic in avanti.