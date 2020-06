Il Mattino, Benevento: "Rinviata la festa per la Serie A"

vedi letture

"Rinviata la festa per la A". Questo il titolo che Il Mattino in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 17, al Benevento di Filippo Inzaghi. Non basta - si legge - il pareggio per 0-0 ad Empoli contro i toscani perché lo Spezia vince a Verona. Lunedì al Vigorito l'occasione per la promozione contro la Juve Stabia nel derby.