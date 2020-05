La Gazzetta dello Sport: "Il Benevento e poi... Crotone-Frosinone duello da brivido"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 31, approfondisce il discorso legato alla Serie B con il titolo seguente: "Il Benevento e poi... Crotone-Frosinone un duello da brivido". Si lotta per quanto riguarda il secondo posto e i playoff visto che il titolo non è in discussione. La variabile ChievoVerona, ma occhio - si legge - anche allo Spezia.