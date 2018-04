Emanuele Calaiò il fattore a cui il Parma affida il sogno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei "problemi" dell'Inter si chiama Mauro Icardi. L'argentino è, dati alla mano, un fattore determinante per le sorti dei nerazzurri. Quando segna lui la formazione di Luciano Spalletti vince; senza le sue reti, invece, tutto diventa molto più complicato.

Una situazione, questa, che ricorda in maniera piuttosto chiara il rapporto che lega Emanuele Calaiò e il Parma nel campionato di Serie B. I numeri anche in questo caso parlano chiaro: quando segna l'ex centravanti di Napoli e Siena la formazione di Roberto D'Aversa non perde mai. Anzi, vince praticamente sempre. Tranne la gara col Venezia al Tardini dello scorso 23 febbraio i Ducali con Calaiò sono imbattibili. Nove gare nove vittorie, con un rendimento costante anche fra match interni ed esterni. Numeri, dunque, che sono praticamente una sentenza.

La riprova? Eccola. A cavallo fra novembre e dicembre scorso l'Arciere ha saltato sei partite con il Parma che ha vinto una sola volta, perso altrettanto e pareggiando in quattro occasioni. Tre delle quali per 0-0.

In Serie A Icardi è il fattore decisivo in zona Champions. In Serie B tocca a Calaiò questo ruolo. Per continuare a cullare il sogno Serie A di tutta Parma.