Emergenza Cornavirus. Maxi Lopez: "Non riesco a guardare più la tv. La situazione è difficile"

vedi letture

Intervenuto a Radio La Red l'attaccante del Crotone Maxi Lopez ha parlato della situazione che sta vivendo l'Italia alle prese con l'emergenza Coronavirus: “Qui al sud i contagi stanno crescendo perché molte persone che vivono al nord sono tornate per stare con le proprie famiglie e hanno contribuito a diffondere il virus. Ora tutto è bloccato, nessuno può andarsene e si cerca di contenere il contagio il più possibile anche con la presenza dell'esercito in strada in alcune zone. All'inizio molte persone prendevano alla leggera questo virus, ma poi la situazione è cambiata e si sono resi conto che per fermare questo virus bisognava limitare gli spostamenti. Così ora si può uscire solo per fare la spesa, andare in farmacia e poco altro. - continua l'argentino – Da 15 giorni sono chiuso in casa e non è facile, non riesco più a guardare la tv e sentire le notizie che arrivano, tutti gli ospedali sono in difficoltà e qui al sud ci sono meno risorse e la situazione rischia di aggravarsi. I miei figli? Sono in Francia, li vedo e li sento grazie alle videochiamate, parliamo molte ore al giorno. Sono tranquilli e stanno bene e questa è la cosa più importante”.