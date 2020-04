Emergenza Coronavirus. Ascoli, l'addio di Stellone legato ai risultati più che alla crisi

Alla fine, dopo oltre un mese di voci, trattative e colloqui, l'avventura di Roberto Stellone con l'Ascoli si è conclusa in maniera ufficiale nella mattinata di oggi con la risoluzione unilaterale del rapporto con il tecnico e il suo staff. Un licenziamento che, nonostante la formula del comunicato, poco ha a che fare con l'emergenza Coronavirus che sta mettendo in difficoltà molte società calcistiche visto anche lo stop dei campionati.

A inchiodare Stellone sono stati infatti i risultati sul campo con appena due punti in cinque gare e una scossa, rispetto alla gestione Paolo Zanetti, che non è mai arrivata. L'emergenza Coronavirus ha ritardato la decisione del club marchigiano (già lo scorso 8 marzo si parlava di possibile esonero) che ha provato a lungo a trovare un accordo, neanche facile vista la situazione che impediva di vedersi di persona, con l'allenatore per arrivare a una risoluzione consensuale, con tanto di buonuscita, sempre rifiutata dallo stesso come si legge anche nel comunicato. Una situazione che ha portato infine al licenziamento annunciato oggi e alla nomina di Abascal, che già da un mese era il candidato in pectore, a guida della prima squadra.

Sarà quindi l'ormai ex tecnico delle giovanili a guidare i bianconeri dalla panchina qualora si torni in campo in questa stagione con l'Ascoli che potrebbe a questo punto decidere di far scattare l'opzione per il rinnovo di un altro anno visto che l'attuale contratto dello spagnolo è in scadenza a giugno.