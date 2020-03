Emergenza Coronavirus. Benevento, Inzaghi: "In campo per l'Ospedale Civile Rummo"

In questo momento difficile, arriva dal Benevento una delle iniziative più belle: una raccolta fondi da parte della squadra giallorossa a favore dell'Ospedale Civile “G.Rummo”. Il tecnico dei giallorossi Pippo Inzaghi come sempre ci ha messo la faccia, lanciando sul suo profilo Instagram un bellissimo appello: “In questo momento difficile sono con i medici e gli operatori sanitari che combattono questo virus. E' il momento, ognuno nelle sue possibilità, di donare qualcosa per aiutare gli ospedali che stanno combattendo questa dura battaglia. Insieme alla dirigenza, i calciatori e tutto lo staff tecnico del Benevento, abbiamo deciso di scendere in campo a fianco dell'Ospedale Civile "G. Rummo". Mi auguro che i nostri fondi aiutino a guarire le persone che soffrono. Noi che abbiamo la fortuna di stare bene, rispettiamo le regole del Governo, stiamo in casa e speriamo che questo incubo passi in fretta”.