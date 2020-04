Emergenza Coronavirus. Crotone, Simy: "Tornare in campo non dipende da noi"

Intervistato da ilrossoblu.it il centravanti del Crotone Simy ha parlato della possibile ripartenza del campionato: “In questo momento sono molto più preoccupato per la gente che lotta contro il virus e per salvare le vite che non per la ripresa del campionato. Tornare in campo non dipende da noi, sono altri a dover decidere come e dove, mentre noi dobbiamo solo farci trovare pronti se si tornerà a giocare. E nel caso cercheremo di conquistare il nostro obiettivo. Qui a Crotone sono felice e il rinnovo di contratto è stato un segnale forte di fiducia nei miei confronti. - conclude Simy parlando delle differenze fra Italia e Africa – In Africa in questo momento la situazione è molto più tranquilla, ci sono pochi casi. Sono in contatto con la mia famiglia e sono preoccupati per quello che accade qui in Italia, ma io cerco di tranquillizzarli. Spiego loro la realtà dei fatti e i pericoli che ci sono e gli dico di stare comunque attenti”.