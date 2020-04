Emergenza Coronavirus. Crotone, Stroppa: "Fosse per me giocherei anche a luglio e agosto"

Intervistato dal Corriere dello Sport il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato della propria vita ai tempi del Coronavirus e dei temi caldi del calcio (taglio stipendi e ripresa su tutti): “Sono chiuso in casa e attendo sviluppi, Crotone ha dato un'ottima risposta e le persone stanno rispettando le regole. A livello lavorativo le cose non sono mai cambiate per impegno e tempo, prima avevo lo sfogo del campo. Con due collaboratori viviamo nella stessa casa, un altro abita vicino a noi, il lavoro è parte importante delle nostre giornate. Ci confrontiamo continuamente sul da farsi e sui programmi da preparare per i ragazzi. La mia famiglia? Vivono a Brescia e c'è preoccupazione quando sento mia moglie e i miei figli con il sottofondo delle ambulanze, ma per fortuna stanno tutti bene. - continua Stroppa – Sul taglio degli stipendi è difficile fare considerazioni definitive perché ognuno ha i sui problemi e serve buonsenso per trovare la soluzione giusta. Finire la stagione in tutta sicurezza sarebbe la cosa migliore da gare e se fosse per me giocherei anche a luglio e agosto facendo poi partire la stagione successiva un po' in ritardo. Cristallizzare la classifica? Non so come si possa gestire un caso del genere con i contratti in scadenza e l’allungamento della stagione. Resto aperto a ogni soluzione”.