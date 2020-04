Emergenza Coronavirus. Dg Ascoli: "Bisogna concludere la stagione, anche giocando in estate"

Il direttore generale dell'Ascoli Gianni Lovato ha parlato a Picenotime della possibile ripresa dei campionati: “Prima della prossima stagione abbiamo tanti mesi davanti e penso che le istituzioni calcistiche abbiano il dovere di approntare scenari credibili sia nel caso in cui le cose vadano per le lunghe sia che si possa ripartire a metà maggio. A mio parere servono scelte condivise che partano, oltre che dalla primaria e fondamentale valutazione sanitaria, da una riflessione di ordine sportivo ed economico. - continua Lovato - Il calcio italiano fa leva soprattutto sui proventi dei diritti televisivi, per far sì che Sky e Dazn possano portare a compimento i propri impegni, è necessario concludere la stagione anche giocando in estate iniziando a giugno e andando avanti fino ad agosto inoltrato”.