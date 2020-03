Emergenza Coronavirus. Falcinelli: "Preferirei ripartire direttamente con la prossima stagione"

In merito alla ripresa delle competizioni ufficiali attualmente in standby a causa della pandemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia e non solo l’attaccante del Perugia Diego Falcinelli ha palesato la propria idea dalle colonne del Corriere dell’Umbria: “Sarà un stop lungo ma la salute viene prima di tutto. Preferirei fare tutta una tirata, riprendere il campionato il prossimo anno senza fare vacanze e stare fermo una settimana in più. Tornare alla normalità quando in giro c’è questa situazione sarebbe una follia. Se ci chiederanno di ripartire la prossima settimana lo faremo. Tutti, però, si devono prendere le proprie responsabilità”.