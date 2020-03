Emergenza Coronavirus, Heurtaux: "Triste vedere una città come Salerno così vuota"

Thomas Heurtaux, difensore della Salernitana, racconta ai suoi connazionali di France Football la situazione di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia: "Abito al centro di Salerno ed è veramente triste vedere una città così bella completamente vuota. Qualcuno, come me, porta a spasso il cane ma si avvicinano immediatamente i vigili per capire se stiamo agendo nel rispetto delle normative che ci hanno imposto. Non sappiamo quanto durerà la situazione, senza dubbio anche nelle prossime settimane staremo fermi e non è da escludere resteremo proprio a casa senza nemmeno poterci allenare. Quotidianamente ci misurano la temperatura, fino a quando nessuno presenterà sintomi c'è l'indicazione a non fare il tampone. Ma come possiamo sapere se un nostro compagno ha contratto il virus? Per ora svolgiamo qualche seduta a giorni alterni, ma non possiamo frequentare palestre e piscine e per un professionista che gioca in una squadra ambiziosa può essere deleterio. Ho sentito che si potrebbe giocare per tutto il mese di giugno! Non si possono fare previsioni, ma è un qualcosa di paradossale che sta cambiando la vita e la quotidianità di ognuno di noi. Gli uffici sono chiusi, staff tecnico e medici si recano al campo per darci le indicazioni necessarie. Ma è tutto molto triste".