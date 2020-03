Emergenza Coronavirus. Il Pescara annulla la tournée in Canada fissata per giugno

Una volta terminati i campionati è oramai prassi per molte società professionistiche, soprattutto di Serie A, d’intraprendere una tournée in paesi extraeuropei per chiudere in maniera leggera la stagione dopo gli stress dei vari impegni e con il contemporaneo intento di far conoscere il proprio brand all’estero.

In quest’ottica il Pescara aveva annunciato per il giungo prossimo un viaggio in Canada che, oggi, è stato ufficialmente cancellato. “La Delfino Pescara 1936 - si legge nella nota diramata dalla società abruzzese -, visto lo stato di emergenza COVID-19 e in linea con le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm 11/3/2020), comunica il rinvio del viaggio in Canada della prima squadra #BiancAzzurra programmato per il mese di giugno 2020”.