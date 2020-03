Emergenza Coronavirus, l'Arezzo lancia l'iniziativa in favore dell'ospedale San Donato

"La Società Sportiva Arezzo ed Orgoglio Amaranto scendono in campo per i reparti di terapia intensiva e malattie infettive del San Donato": questo il messaggio del club toscano in favore dell'ospedale della città. Il tweet, pubblicato sul profilo ufficiale, evidenzia la nuova iniziativa per far fronte all'emergenza coronavirus: