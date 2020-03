Emergenza Coronavirus. L'Empoli attiva la raccolta fondi per l'Ospedale San Giuseppe

Un piccolo gesto, un aiuto concreto verso coloro che in questo momento di grande difficoltà sono in prima linea, mettendosi al servizio della comunità e di tutti i cittadini.

L’Empoli Football Club, attraverso la propria Onlus Empoli For Charity, ha voluto fortemente partecipare con una propria donazione alla raccolta fondi per aiutare e sostenere l’Ospedale San Giuseppe di Empoli, chiamato in queste settimane a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

L’intera somma raccolta sarà donata per l’acquisto di apparecchiature utili a implementare il reparto di terapia intensiva; la donazione vuole però essere anche un gesto per far sentire la nostra vicinanza a chi lavora ininterrottamente per garantire la nostra salute in questo difficile momento.

Noi abbiamo fatto la nostra parte, per chi volesse donare e sostenere l’ospedale della nostra città è possibile farlo in due modi:

tramite bonifico bancario all’IBAN IT31X0842537831000030622385 (Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Via Vincenzo Chiarugi 4, Empoli) con causale “Raccolta fondi per l’Ospedale San Giuseppe Empoli”;

dalla piattaforma online www.gofundme.com, “Raccolta fondi per l’Ospedale San Giuseppe Empoli”.