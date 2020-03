Emergenza Coronavirus, l'Entella ai giovani: "Pulite il vostro cellulare"

L'Entella guarda ai giovani, e prova a sensibilizzarli attraverso i social sull'emergenza Coronavirus. Partendo proprio dalla tecnologia.

Perché quasi la totalità della popolazione non pulisce il cellulare, che diventa poi "raccoglitore" di vari germi. Come riferito, in un'intervista rilasciata a piazzalevante.it, dal Professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino: “Da uno studio recente, emerge che il novanta percento dei giovani tra gli undici e i diciotto anni non pulisce mai il cellulare. Quando si arriva a casa, poi, ci laviamo le mani ma non puliamo il cellulare, che è stato tutto il giorno nelle nostre mani sporche e con lo stesso cellulare in mano cuciniamo, mangiamo, andiamo a dormire. Per pulirlo, è sufficiente utilizzare un liquido per vetri (classico vetril) spruzzato su un panno umido (non direttamente sul cellulare); spegnere lo schermo e strofinare il panno umido sulle superfici anteriore e posteriore; successivamente ripassare un panno asciutto per togliere gli aloni. L’alcol rosa (denaturato) non è un disinfettante bensì un batteriostatico con buon potere pulente ma non uccide i germi, li essica temporaneamente. Se si vuole disinfettare il cellulare si può anche usare l’alcol etilico al 70%, che, essendo meno concentrato, uccide il germe mediante lo scioglimento della parete batterica”.