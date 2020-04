Emergenza Coronavirus, l'Entella dona 4000 mascherine chirurgiche ai medici dell'ASL4

Dando seguito a quanto deciso dalla Lega di serie B la Virtus Entella comunica di aver distribuito 4000 mascherine chirurgiche, consegnandole ai medici di famiglia della ASL4 e a alcune pubbliche assistenze.

Un piccolo gesto per essere vicini al territorio del Tigullio e alle sue vallate, cercando di essere utili a chi sta scendendo in campo in prima persona per vincere la partita più importante e a chi lotta ogni giorno per sostenere i più deboli.

Solo uniti potremo uscire da questa difficile situazione ed essere ancora più forti di prima.