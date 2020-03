Emergenza Coronavirus. Livorno, Spinelli: "Non uscite o il 3 aprile diventerà il 20 e così via"

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha parlato dell'emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione dei campionati sottolineando l'importanza di restare a casa: “Bisogna stare a casa, stare attenti e basta. Se non lo capiamo allora è tutto inutile e il 3 aprile diventerà il 20 e così via. Non usciremo mai da questa situazione. - continua Spinelli a Sky Sport - Noi ci alleniamo con le giuste precauzione. I giocatori campo e casa, nient’altro. Lo stop ai campionati è giusto, recupereremo quando c’è da recuperare giugno, luglio o quando sarà. In Inghilterra giocano sempre. E poi se anche i calciatori dovessero rinunciare a qualche giorno di vacanza non ci sarebbe nulla di male”.