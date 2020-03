Emergenza Coronavirus. Perugia, Cosmi: “Follia pensare al calcio in questo momento”

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Serse Cosmi, tecnico del Perugia, ha parlato dell'emergenza Coronavirus spiegando che al momento il calcio è l'ultimo dei pensieri: “Io in questo momento sono a Brufa con mia moglie e mio figlio, mentre mia figlia è a Ponte San Giovanni. A Perugia c'è paura anche se la situazione non sembra tragica o quanto meno non è paragonabile a quanto sta succedendo al Nord. Ho amici a Brescia che mi raccontano cose terribili, in questo momento del campionato mi interessa poco, la priorità è salvare della vite. Pensare al calcio è follia”.