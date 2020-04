Emergenza Coronavirus. Perugia, Cosmi: "Ripresa? Decidano i tifosi come proposto da Giulini"

Il tecnico del Perugia Serse Cosmi intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il nostro paese e di conseguenza anche il mondo del calcio: “In questi giorni sento dichiarazioni di vari presidenti, dirigenti e giocatori che non voglio neanche commentare perché altrimenti diventerei cattivo. Bisogna ricominciare, ma nella maniera giusta e non solo per dare una classifica. Qui forse ci si dimentica che ci sono città devastate e oltre dodicimila morti. - continua Cosmi – Figurarsi se non voglio ricominciare, specialmente dopo aver fatto tanto per tornare a Perugia, ma se s ricomincia me lo deve dire chi ci deve garantire la salute, me lo deve dire chi sa non gli altri. Ho sentito cose singolari dai presidenti, guarda caso quelli che si trovano in alto vogliono per forza ricominciare, quelli in fascia bassa vogliono chiuderla qui e a quelli in fascia media possono andare bene entrambe le cose. Allora dico che mi è piaciuta la divagazione-provocazione di Giulini del Cagliari, facciamo decidere ai tifosi.”