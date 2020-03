Emergenza Coronavirus. Perugia, Iemmello: "Raccolta fondi per gli ospedali del Sud"

Pietro Iemmello, attaccante del Perugia, è stato intervistato da Umbria Radio per parlare di una iniziativa per dotare gli ospedali del Sud di macchinari adeguati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: "In Calabria ci sono pochi posti per la terapia intensiva. Ad oggi la situazione è gestivile perché il numero dei contagiati è basso, ma se si dovesse registrare un picco come al Nord la situazione diventerebbe insostenibile. Ho partecipato a questa iniziativa per la raccolta fondi da destinare agli ospedali. Il mio è un piccolo, piccolissimo gesto, però ho la speranza che altri, molti altri seguano il mio esempio"