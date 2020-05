Emergenza Coronavirus. Pescara, Kastanos: “Tornare in campo mi ha fatto emozionare”

Intervistato da Il Centro il centrocampista del Pescara Grigoris Kastanos ha parlato del ritorno in campo seppur solo per gli allenamenti individuali: “Stare due mesi da solo in casa è stato terribile. Tornare in campo mi ha fatto emozionare. È stato bello rivedere il Poggio e i compagni. - conclude Kastanos – Ora speriamo nella ripresa del campionato”.