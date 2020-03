Emergenza Coronavirus. Pescara, Whatsapp e chat per allenarsi

"Pescara, Whatsapp e chat per allenarsi", scrive questa mattina il Corriere dello Sport nelle sue pagine interne. La società ha predisposto un accurato servizio di lavoro a distanza per i suoi atleti. Bettella: "Video chiamate in gruppi con i preparatori per tenerci in forma il più possibile. La salute prima di tutto".