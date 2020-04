Emergenza Coronavirus. Salernitana, Djuric: "La ripresa non sarà facile"

vedi letture

Il centravanti della Salernitana Milan Djuric ha parlato dalle colonne del Corriere dello Sport del momento e della possibile ripresa del campionato: “Ora bisogna anzitutto debellare il virus, poi penseremo a tornare in campo visto che non vediamo l'ora. La ripresa non sarà facile, ci saranno tante gare consecutive con poco tempo per riposare e probabilmente si giocherà a porte chiuse. - conclude il bosniaco – Per un giocatore giocare senza pubblico sugli spalti non è una bella cosa, ma purtroppo sarà necessario”.