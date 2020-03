Emergenza Coronavirus. Salernitana, Fabiani: "Assurdo pensare alle classifiche, autotassiamoci"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di TuttoSalernitana, il direttore sportivo granata Angelo Fabiani si è soffermato sull'attuale momento vissuto dall'Italia invitando tutta la popolazione a stare unita per il bene della collettività.

Direttore, quale sarà il destino del calcio italiano?

"Parlare di calcio in questo periodo così drammatico per il Paese mi sembra completamente fuori luogo. Non mi interessa della classifica, dei playoff, di Salernitana-Pisa piuttosto che della partita contro la Cremonese. Anche se fossi primo con 20 punti di vantaggio la penserei allo stesso modo, chi mi conosce sa bene che non è retorica. Ho esonerato un allenatore primo a +7 dalla seconda, davanti a certe cose non guardo in faccia a nessuno".

Il Benevento, però, ha virtualmente vinto il campionato ed è pronto a far valere le proprie ragioni. E' d'accordo?

"Vigorito? Sapete quanto rispetto il cavaliere, ma in romano si direbbe che non me ne può fregar di meno della serie B e delle posizioni di classifica. Vale per tutti, non ce l'ho col Benevento. Conta il bene degli italiani, della popolazione, di tutti coloro che sono chiamati a restare a casa per la propria salute e per quella delle loro famiglie. Anche i calciatori sono costantemente monitorati, i personaggi pubblici debbono avere un senso di responsabilità maggiore e fungere da esempio. Invito anche gli organi di informazione a parlare di cose importanti, non di mercato, tattica e formazioni. Sto leggendo cose abominevoli, forse non tutti hanno capito che ci troviamo a cospetto di una pandemia che può essere debellata solo attraverso il nostro senso civico. I telegiornali ogni giorno ci ragguagliano su quanto accade, ci sono persone che stanno morendo e soffrendo nei letti d'ospedale e mi interessa zero se il pallone tornerà o meno a rotolare".

La Salernitana farà qualcosa?

"La beneficenza più vera è quella che si fa in silenzio, lontani dalle luci dei riflettori. Sento dire che il Governo debba aiutare lo sport, io invece penso che siamo dei lavoratori privilegiati e due mesi di rinunce economiche non ci impediranno di mettere il piatto a tavola. In questi momenti di grande difficoltà quasi mi vergogno di percepire uno stipendio attraverso il calcio, se mi dicessero che devo devolvere il il 30 o anche il 50% del mio ingaggio in beneficenza firmerei senza pensarci su due volte. Sono gli operai, coloro che hanno chiuso bottega e non sanno se riapriranno e tante altre categorie meno fortunate che vanno aiutate, non devono sentirsi soli e serve il contributo di tutti. Autotassarci non sarebbe un delitto, un giocatore o un dirigente guadagna cifre ben diverse e ha l'obbligo morale di andare a letto con la coscienza pulita".

Polemiche a Roma per la volontà di Lotito di far allenare la Lazio contrariamente al parere di tutti i medici. E a Salerno?

"Sono in sede come punto di riferimento per i calciatori, vi posso dire che non ci sono pressioni di alcun tipo della società rispetto alla ripresa degli allenamenti. La mia riflessione, però, è un'altra. Ogni società professionistica dispone di una struttura privata, non aperta al pubblico. Se, a scaglioni, i tesserati vanno a fare qualche esercizio di natura atletica mantenendo le giuste distanze sotto lo sguardo dello staff medico che problema c'è? Ovviamente facendo la doccia in casa propria e senza avere contatti con la gente. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma torno a ripetere: il calcio è l'ultimo dei pensieri e dei problemi".