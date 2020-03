Emergenza Coronavirus. Spezia, gli Ultras partecipano alla raccolta fondi per il Sant'Andrea

A sostegno dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia scendono in campo anche gli Ultras dello Spezia che attraverso una nota hanno deciso di partecipare alla raccolta fondi a favore dell'ospedale cittadino: "In questo momento drammatico siamo dell'idea che la solidarietà e la collaborazione tra di noi sia fondamentale per poter uscire il prima possibile da questa situazione e limitandone i danni. Da sempre alla base del nostro ideale che ci spinge ogni week end a fare km dietro quella maglia bianca da noi follemente amata c’è quel legame indissolubile e senso di appartenenza verso la nostra splendida città. Purtroppo in questa situazione ben poco possiamo fare se non usare il buon senso civico ma, come in ogni occasione, ci mettiamo la faccia per chiedere un aiuto questa volta non rivolto alla propria curva, ma bensì verso il proprio ospedale. - si legge in una nota riportata da Cittadellaspezia.com - Siamo delle idea che questo sia un atto d’amore dovuto (ovviamente ognuno nelle proprie possibilità) verso la propria città e verso chi in questi giorni drammatici sta mettendo a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie capacità. Anche noi come Curva abbiamo deciso di contribuire a questa raccolta e invitiamo tutta la popolazione a farla".