Emergenza Coronavirus. Spezia, il club valuta la cassa integrazione per i dipendenti ordinari

Prende corpo anche in casa dello Spezia il ricordo alla cassa integrazione per i dipendenti ordinare del club. A riportare la notizia è CittadellaSpezia.com che perla di una valutazione in corso all’interno del club ligure in attesa che si trovi un accordo anche sul fronte sportivo dove si dovrà trattare con lo spogliatoio per trovare un punto d’incontro sempre sul tema degli emolumenti.

Come ricorda il portale negli ultimi quattro bilanci le spese per il personale hanno sempre oscillato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Di questi tra i 7 e gli 8 milioni, bonus compresi, a favore dei tesserati.