Emergenza Coronavirus. Trapani, Biabiany vola a Marbella dalla famiglia

Secondo quanto riferito da Trapanigranata.it l'attaccante Jonathan Biabiany in settimana ha lasciato la Sicilia per raggiungere la famiglia – moglie e tre figlie – che vive a Marbella nel sud della Spagna. Il giocatore dopo aver osservato le due settimane di autoisolamento indicate dalla società e non avendo avuto indicazioni sul ritorno in campo ha deciso così di passare questo momento difficile assieme ai propri cari come fatto anche da altri calciatori stranieri che militano in Italia.