Emergenza Coronavirus. Venezia, Vacca in miglioramento. Monitorati gli altri due "sospetti"

Dopo la comunicazione della positività al Coronavirus di Antonio Vacca (in miglioramento le sue condizioni) in casa Venezia continuano ad essere monitorate le condizioni degli altri due giocatori “sospettati” di aver contratto il medesimo virus. In questo senso, riporta il Corriere del Veneto non era arrivata una risposta dalle strutture sanitarie alle richiesta del club lagunare di effettuare un doppio tampone ai due giocatori in questione che comunque non destano al momento particolari motivi di preoccupazione.