Emergenza Coronavirus. Virtus Entella, allenamenti sospesi fino al 16 marzo

Alla luce del Decreto di ieri sera, nell’attesa che la Lega B ci dia indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare, sospendiamo gli allenamenti fino a lunedì 16 marzo. Rimane in vigore la raccomandazione ai tesserati di non lasciare il proprio domicilio per rientrare presso la propria residenza, anche in virtù del fatto che la Asl 4 del Tigullio risulta essere tra le meno colpite di tutto il nord Italia e quindi attualmente tra le più sicure.