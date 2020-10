Emergenza Covid-19. Pres Pescara: "Capire gare da evitare per non rischiare un altro stop"

La Nazionale è stata deleteria per molti club italiani, poiché, soprattutto in Under21, si sono riscontrati diversi casi di positività. Tra questi il difensore del Pescara Raoul Bellanova.

In merito a ciò, è intervenuto il presidente del Delfino Daniele Sebastiani: "Noi siamo state, come tante altre, una delle società assolutamente attente al rispetto del protocollo: centro sportivo chiuso, tamponi, sierologici, quattro-cinque spogliatoi per separare il più possibile la squadra. Poi però si mandano i ragazzi a giro per il mondo per farli tornare con il Covid-19... non va bene questo, si deve capire bene quali partite evitare. Vi faccio l'esempio nostro: Bellanova è partito che stava bene, ora è positivo al virus. Bisogna capire le situazioni da evitare nel prossimo futuro, se vogliamo eliminare il rischio di un ulteriore stop".